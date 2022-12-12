Edirne'den çıkmayan Bulgarların Google'da arattığı kelimeler dikkat çekti

Günümüzde bir yılın nasıl geçtiğinin en net verileri, Google'ın her yıl sonunda paylaştığı arama raporu oluyor. ABD merkezli şirket kısa bir süre önce ülkelere göre arama yoğunluğuna dair bir rapor yayınlarken aralarında Türkiye, Yunanistan, Almanya Bulgaristan'ın da olduğu birçok ülkenin verileri gündem oldu.