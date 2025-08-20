''Edirne'nin içme suyu 20 gün ya yeter ya yetmez''

Belediyenin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini dile getiren Fatma Aksal, şöyle konuştu:

"Belediye, DSİ'nin 2017'den beri rezerv olarak tuttuğu su bir gün lazım olursa diye o hatların bakımını yapsaydı, bugün hiç bu sorunları yaşamazdık. Herkes üzerine düşeni yapacak. Tabii Edirne hepimizin, elimizden gelen her türlü desteği veririz, veriyoruz da. Bunu siyasete malzeme de etmedik. Ta ki Baran Bey kalkıp böyle açıklamalar yapıncaya kadar. İnşallah belediye bir an önce o hatların bakımını yapar. Gelecek yıl için de belediyeyle yaptıkları zaten bir protokol var. O hattı biz yenileyeceğiz, DSİ bu hattı yeniler. Belediye, bu hatların yenilenmesi gerektiğinin, Edirne'nin Kayalı Barajı'ndan yeterli içme suyunu alamayacağının farkında bile değildi. Hepimiz Sayın Sarıçam'a tepki gösterdik ama iyi ki Sayın Sarıçam tepki göstermiş ki biz ilimizin içme suyu olmadığının farkına vardık. İnşallah kısa sürede çözülür."

CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, dün Süloğlu Barajı'na giderek DSİ'ye tepki gösterdi. Yazgan, Edirne Belediyesi'nin iletim hatlarıyla ilgili DSİ'den aylardır ihale ve proje beklediğini, bu nedenle çalışmaların tamamlanamadığını öne sürdü. (DHA)