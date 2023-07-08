Edirne'ye yerli turist akını! Otellerde yer kalmadı, çadırda kaldılar

Yurdun çeşitli yerlerinden gelen güreşseverlerden bazıları, otellerde yer bulamayınca çareyi araçları veya er meydanı yakınına kurdukları çadırlarda kalmakta buldu.

Sakarya'dan gelen 74 yaşındaki Hüseyin Gündoğdu, 40 yıldan beri Kırkpınar güreşlerini izlediğini söyledi.

Güreş sevdasının babasının güreşçi olmasından kaynaklandığını belirten Gündoğdu, "Koca Yusuf'un filmlerini seyrettik. Oradan bir hastalık kaptım. 40 yıl oldu, devamlı geliyorum. Buraya geldiğim vakit bir sene dinlenmiş oluyorum, böyle bir atmosfer." dedi.