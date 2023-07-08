Edirne'ye yerli turist akını! Otellerde yer kalmadı, çadırda kaldılar
Edirne'de tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri nedeniyle konaklama tesislerinde yer kalmadı. Kente gelen bazı gürüşseverler çadırda kalmak zorunda kaldı.
Edirne'ye 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemeye gelenlerden bazıları, otellerde yer bulamayınca çadırda kaldı.
Gurbetçi sezonu olmasının yanı sıra Kırkpınar yoğunluğunun yaşandığı kentteki oteller doldu.
Yurdun çeşitli yerlerinden gelen güreşseverlerden bazıları, otellerde yer bulamayınca çareyi araçları veya er meydanı yakınına kurdukları çadırlarda kalmakta buldu.
Sakarya'dan gelen 74 yaşındaki Hüseyin Gündoğdu, 40 yıldan beri Kırkpınar güreşlerini izlediğini söyledi.
Güreş sevdasının babasının güreşçi olmasından kaynaklandığını belirten Gündoğdu, "Koca Yusuf'un filmlerini seyrettik. Oradan bir hastalık kaptım. 40 yıl oldu, devamlı geliyorum. Buraya geldiğim vakit bir sene dinlenmiş oluyorum, böyle bir atmosfer." dedi.
Gündoğdu, hasta eşinden müsaade isteyerek Edirne'ye geldiğini ifade etti.
Sakarya'dan Mithat Akkuş da 7 yıldır Kırkpınar'a geldiğini anlattı.
Edirne'de çadırda konakladıklarını belirten Akkuş, "Çadır, hava şartları nedeniyle biraz sıkıntılı oluyor. Otellerde yer olmadığından çadırda kalıyoruz." diye konuştu.
Sakarya'dan Rahmi Özmert, 1996'dan bu yana Kırkpınar'a geldiğini söyledi.
Çadırı temiz havası için tercih ettiklerini anlatan Özmert, "Arkadaşlarımızla geliyoruz. Güzel bir ortam oluyor. Stres atıyoruz. Sakarya'dan Edirne'ye kadar geliyoruz. Güreşleri seyrediyoruz, memnun oluyoruz. Güreş sevdası çocukluktan geliyor." dedi.
Güreşseverlerden bazıları, cami bahçesinde çadır kurdukları için kendilerinden yer parası alındığını iddia etti.