Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı: ''Kazdağları'ndan oksijen, Ege'den iyot ve spor''
Edremit Belediyesi eğitim ve sporun yanında yer almaya devam ediyor. Edremit Belediyesi tarafından Altınkum, Akçay ve Güre Mahallesi’nde özellikle kadınların katılımı ile gerçekleştirilen spor aktivitesi yoğun ilgi görüyor.
Edremit Belediyesi Spor İşleri Birimi bünyesinde görevli spor antrenörleri tarafından verilen spor eğitimlerinde her gün yüzlerce kişi hep birlikte spor yapıyor.
Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı’da Altınkum Mahallesi sahilinde spor yapan ekibi ziyaret etti. Sağlıklı yaşam için suyun önemine dikkat çekmek için cam sulukların dağıtımını gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın öncülüğünde eğitimin ve sporun yanında olduklarını kaydeden Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı, “Spor işleri birimimiz yaklaşık bir yıldır Altınkum ve Akçay sahilinde spor faaliyetlerini sürdürüyor. Antrenörlerimizle birlikte burada hem Edremitliler, hem de misafir olarak gelenlerle her gün yaklaşık 250 kişi ile spor faaliyeti yürüyorlar. Sağlık için suyun önemine dikkat çekmek için cam şişe su mataralarını katılımcılara dağıttık." dedi.
Her yaştan sporcularının olduğunu belirten Canlı, "Her yaştan sporcularımız var. Ege Denizinden iyot kokusu ile Kazdağları’nın oksijenini soluyarak spor yapmaktan memnunlar. Bizlerde sporun sporcularımızın her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Antrenörlerimize ve katılımcılara teşekkür ederken, Belediye Başkanımızın selamlarını da iletiyorum.” dedi.