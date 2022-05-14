Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı: ''Kazdağları'ndan oksijen, Ege'den iyot ve spor''

Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın öncülüğünde eğitimin ve sporun yanında olduklarını kaydeden Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı, “Spor işleri birimimiz yaklaşık bir yıldır Altınkum ve Akçay sahilinde spor faaliyetlerini sürdürüyor. Antrenörlerimizle birlikte burada hem Edremitliler, hem de misafir olarak gelenlerle her gün yaklaşık 250 kişi ile spor faaliyeti yürüyorlar. Sağlık için suyun önemine dikkat çekmek için cam şişe su mataralarını katılımcılara dağıttık." dedi.