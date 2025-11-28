Efsane Cuma çılgınlığı başladı: AVM'ler tıklım tıklım!

Alışveriş sektöründe birçok firmanın markalarında yüksek oranda indirimler gerçekleştirdiği 'Efsane Cuma' indirimleri tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de de başladı. Esenyurt ve Fatih'teki alışveriş merkezlerinde çok sayıda mağazanın yüzde 50'lere varan indirimler yaptığı görüldü.