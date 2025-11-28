  1. Anasayfa
Efsane Cuma çılgınlığı başladı: AVM'ler tıklım tıklım!

Her yıl kasım ayının son cuma günü başlayan ''Efsane Cuma'' indirimleri, alışveriş merkezlerinde yoğunluğa neden oldu.

Kaynak: DHA
Alışveriş sektöründe birçok firmanın markalarında yüksek oranda indirimler gerçekleştirdiği 'Efsane Cuma' indirimleri tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de de başladı. Esenyurt ve Fatih'teki alışveriş merkezlerinde çok sayıda mağazanın yüzde 50'lere varan indirimler yaptığı görüldü. 

Mağazalar müşteri çekebilmek için vitrinlerine 'Efsane Cuma' ile ilgili bilgilendirici afişler koydu. İndirimleri takip eden çok sayıda kişi mağazalara alışveriş yapmaya gitti. 

İndirim yapan mağazalarda ise yoğunluk gözlemlendi. (DHA)

