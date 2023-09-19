Efsane futbolcu Tuncay Şanlı'nın lüks villası görenleri şaşırttı
Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Tuncay Şanlı, "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programının konuğu olurken lüks villası dikkat çekti.
Kanal D ekranlarının sevilen programı Evrim Aklın ile Ev Gezmesi programının konuğu Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Tuncay Şanlı oldu. Sahaların efsane isimlerinden olan Tuncay Şanlı, Beykoz'dali 3 katlı villasının kapılarını açtı.
Şanlı'nın kendi zevkini yansıtan ve hiçbir lüksün atlanmadığı evdeki detaylar dikkat çekti. Tamamı modern tarzda döşenen villanın en dikkat çekici köşelerinden biri devasa salondaki bar oldu.
Gri, siyah ve turuncu renklerin hakim olduğu evde yok yok. Büyük bir bahçesi olan lüks villanın aynı zamanda kocaman bir havuzu ve kış bahçesi de var. Giyinme odasında jakuzisi de bulunan Tuncay Şanlı tam bir senedir bu evde yaşıyormuş.
Tuncay Şanlı 16 Ocak 1982 yılında Sakarya'da doğdu. Futbol hayatına Sakarya'daki Sakaryatekspor kulübünde başlayıp Sakaryaspor'a transfer oldu. Orta saha veya forvet mevkiinde başladı.