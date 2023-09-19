Efsane futbolcu Tuncay Şanlı'nın lüks villası görenleri şaşırttı

Gri, siyah ve turuncu renklerin hakim olduğu evde yok yok. Büyük bir bahçesi olan lüks villanın aynı zamanda kocaman bir havuzu ve kış bahçesi de var. Giyinme odasında jakuzisi de bulunan Tuncay Şanlı tam bir senedir bu evde yaşıyormuş.