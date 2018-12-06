Ege Bölgesi'ne yılın ilk karı düştü
Aydın'ın Kuyucak ve Buharkent ilçesinin yüksek kesimlerine yılın ilk karı düştü.
Aydın'ın Kuyucak ve Buharkent ilçesinin yüksek kesimlerine yılın ilk karı düştü. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı.
Kuyucak ilçesine bağlı kırsal Belenova, Ovacık, Sarıcaova ve Buharkent Ericek hattında başlayan kar yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.
Yağan kar nedeniyle yolarda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri ve tuzlama araçlarıyla çalışma başlattı.