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  3. 06 Aralık 2018 22:48

Ege Bölgesi'ne yılın ilk karı düştü

Aydın'ın Kuyucak ve Buharkent ilçesinin yüksek kesimlerine yılın ilk karı düştü.

Ege Bölgesi'ne yılın ilk karı düştü

Aydın'ın Kuyucak ve Buharkent ilçesinin yüksek kesimlerine yılın ilk karı düştü. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı.

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Ege Bölgesi'ne yılın ilk karı düştü

Kuyucak ilçesine bağlı kırsal Belenova, Ovacık, Sarıcaova ve Buharkent Ericek hattında başlayan kar yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

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Ege Bölgesi'ne yılın ilk karı düştü

Yağan kar nedeniyle yolarda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri ve tuzlama araçlarıyla çalışma başlattı.

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Ege Bölgesi'ne yılın ilk karı düştü

Ekipler, vatandaşların ulaşımlarının aksamaması için yolları açık tuttu. Olası bir olumsuzluğa karşı ekiplerin hazır bekletildiği belirtildi.

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