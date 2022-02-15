Ege Üniversitesi Hastanesi'nde korkutan yangın

'DUMANI GÖRÜNCE DIŞARI ÇIKTIK'

Hastanenin ortopedi servisinde yatan hastalardan Bahattin Yıldız, "Ben ortopedi servisinde yatıyordum. Dumanları görünce direkt dışarı çıktık. Ekipler de tüm servisleri tedbir olarak boşalttılar. Camlar kırıldı, panik halinde herkesi dışarı çıkardılar. Herkese geçmiş olsun" dedi.