Ege Üniversitesi Hastanesi'nde korkutan yangın
Ege Üniversitesi Hastanesi'nin Kulak Burun Boğaz Servisi'ndeki toplantı odasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Hastalar tahliye edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Ege Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Servisi'ndeki bir odada, sabah saatlerinde yangın çıktı. Güvenlik personelinin ihbarı üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 / 12
Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Bu sırada, kulak burun boğaz ile ortopedi servislerindeki hastalar tahliye edildi.
2 / 12
Hastane personelinin de yardımıyla yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 2 oda kullanılamaz hale geldi.
3 / 12
'DUMANI GÖRÜNCE DIŞARI ÇIKTIK'
Hastanenin ortopedi servisinde yatan hastalardan Bahattin Yıldız, "Ben ortopedi servisinde yatıyordum. Dumanları görünce direkt dışarı çıktık. Ekipler de tüm servisleri tedbir olarak boşalttılar. Camlar kırıldı, panik halinde herkesi dışarı çıkardılar. Herkese geçmiş olsun" dedi.
4 / 12