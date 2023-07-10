Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor! Denize kıyısı yok ama mavi bayraklı plaj var
Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye’nin tek mavi bayraklı plajı olma unvanına sahip olan Van Gölü'nün Mollakasım Plajı, ziyaretçi akınına uğruyor.
Van'ın Tuşba ilçesinin Mollokasım Mahallesi'nde yer alan halk plajı, denize kıyısı olmadığı halde mavi bayrak için gereken 33 kriteri yerine getirerek yeniden adaylık için hazırlıklarını tamamladı.
Ülkede denize kıyısı olmadığı halde mavi bayrak verilen tek plaj olma özelliğini taşıyan Mollakasım Halk Plajı, 2018'den bu yana Mavi Bayraklı Plajlar listesindeki yerini koruyor. Çevre eğitimi ve bilgilendirme, yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, güvenlik ve hizmetler başlıkları altında belirlenen 33 kriteri yerine getiren plaj, 6. kez Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından verilen mavi bayrağı almak için gün sayıyor.
Yakın zamanda Van'a gelmesi beklenen görevlilerin belirlenen kriterlerle ilgili inceleme yapacağı plajda, Tuşba Belediyesi ekipleri de hazırlıklarını tamamladı. Kentte sıcaklığın artmasıyla mavi bayraklı plajda yoğunluk yaşanıyor. Sıcaktan bunalarak Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi'ne gelenler, hem belediyenin oluşturduğu alanda piknik yapıyor hem de gölde yüzerek serinliyor.
"33 KRİTERİ YERİNE GETİRDİK"
Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Mollakasım Halk Plajı'nın ülkede denize kıyısı olmadığı halde mavi bayrak verilen tek plaj olduğunu söyledi. Plajın 2018'den bu yana her yıl mavi bayrağı almaya hak kazandığını ifade eden Akman, şunları kaydetti: