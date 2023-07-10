Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor! Denize kıyısı yok ama mavi bayraklı plaj var

Ülkede denize kıyısı olmadığı halde mavi bayrak verilen tek plaj olma özelliğini taşıyan Mollakasım Halk Plajı, 2018'den bu yana Mavi Bayraklı Plajlar listesindeki yerini koruyor. Çevre eğitimi ve bilgilendirme, yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, güvenlik ve hizmetler başlıkları altında belirlenen 33 kriteri yerine getiren plaj, 6. kez Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından verilen mavi bayrağı almak için gün sayıyor.