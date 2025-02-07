Ege'deki deprem fırtınası erken yaz tatili rezervasyonlara böyle yansıdı

Erken rezervasyonda fiyatların sezona göre yarıya yarıya uygun olduğunu dile getiren Meriç, "Sezonda fiyatlar, erken rezervasyonun 2 katına bile çıkabiliyor. En çok sahil otelleri talep görüyor. Şu an acenteler ve oteller müşteri gelsin, diye karlarından feragat ediyor. Ülkeye döviz kazandırıyoruz ama sektör kazanamıyor, sektör bu sene de ayakta kalmak için savaşacak. Çünkü biz pahalı bir ülkeyiz. Rekor bekliyoruz, Türkiye'ye talep var ama biz artık turizmde fiyat avantajını kaybetmiş bir ülkeyiz. Bu fiyat avantajını aleyhimize çevirmemek için savaşıyoruz. Ayakta kalmak için herkes fiyatlarını indirdi" diye konuştu.

Yabancı turistlerin İzmir'de en çok Seferihisar ve Gümüldür'ü tercih ettiğini ifade eden Meriç, yerli turistlerin de Seferihisar ve Çeşme'yi tercih ettiğini söyledi. (DHA)