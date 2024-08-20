Ege'nin yemyeşil dağlarnda, yangınlardan geriye kalanlar kahretti
İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak'ta ekiplerin aralıksız mücadele ettiği orman yangınları sonrası yeşil alanlar yerini kapkapara bir renge bıraktı.
Ege`nin yeşil dağları ve ovaları, 13 Ağustos`tan itibaren yangınlardan dolayı kara dumanlarla kaplandı. Yangınların ilk anından itibaren başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere birçok kurum seferber oldu.
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Ekipler yangınları söndürmek, insanları, doğadaki canlıları ve yeşili korumak için alevlerle adeta göğüs göğüse mücadele etti.
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Yangınlar nedeniyle büyüleyici güzelliğe sahip yeşil alanlar, siyah ve gri renge dönüştü.
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İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak`ta ormanların yanı sıra kiminin yıllarca emek verdiği zeytin ve incir ağaçları kiminin de evi ya da mahsulü yandı.
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