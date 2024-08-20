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  4. Ege'nin yemyeşil dağlarnda, yangınlardan geriye kalanlar kahretti

Ege'nin yemyeşil dağlarnda, yangınlardan geriye kalanlar kahretti

İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak'ta ekiplerin aralıksız mücadele ettiği orman yangınları sonrası yeşil alanlar yerini kapkapara bir renge bıraktı.

Ege'nin yemyeşil dağlarnda, yangınlardan geriye kalanlar kahretti - Resim: 1

Ege`nin yeşil dağları ve ovaları, 13 Ağustos`tan itibaren yangınlardan dolayı kara dumanlarla kaplandı. Yangınların ilk anından itibaren başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere birçok kurum seferber oldu.

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Ege'nin yemyeşil dağlarnda, yangınlardan geriye kalanlar kahretti - Resim: 2

Ekipler yangınları söndürmek, insanları, doğadaki canlıları ve yeşili korumak için alevlerle adeta göğüs göğüse mücadele etti.

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Ege'nin yemyeşil dağlarnda, yangınlardan geriye kalanlar kahretti - Resim: 3

Yangınlar nedeniyle büyüleyici güzelliğe sahip yeşil alanlar, siyah ve gri renge dönüştü.

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Ege'nin yemyeşil dağlarnda, yangınlardan geriye kalanlar kahretti - Resim: 4

İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak`ta ormanların yanı sıra kiminin yıllarca emek verdiği zeytin ve incir ağaçları kiminin de evi ya da mahsulü yandı.

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