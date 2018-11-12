Eğirdir Gölü'nde kırmızı alarm

'SORUN AYNI, ÇÖZÜMÜ BELLİ'

Eğirdir Gölü'nü kurtarmak için çözüm yolunun basit olduğunu anlatan Erol Kesici, gölün korunması gerektiğini, gölle ilgili koruma yasaları ve özel hükümlerin uygulanması gerektiğine işaret etti. Kesici, "Politik ve popülist bakıştan vazgeçilmelidir. Su yönetimi, bilimsel, teknolojik bilinenlerle yönetilmelidir. 5 milyon yılı aşkın süredir doğasına müdahale edilmeyen ve su çevrimiyle döngüsünü sürdüren kanallar kapatılmamalıdır. Eğirdir Gölü için komşusu olan ve coğrafyadan silinen Akşehir ve bu yıl kuruyan Eber gibi doğal göllerden ders alınmalıdır. Sorun aynıdır. 'Kurumaz' denilen dünyanın ikinci büyük gölü Aral Gölü'nün nasıl kuruduğu da unutulmamalıdır. Sorun aynı, çözümü belli, yeter ki zaman geçirmeden, daha sonra 'ah vah'lanmadan çözüme başlanmalıdır" dedi.