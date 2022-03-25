Eğitim sistemi yine değişiyor: Bakan Özer açıkladı!
AK Parti iktidarının ilk gününden bu güne defalarca değişen eğitim sistemine bir revizyon daha geliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni değişikliğin ayrıntılarını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çocukların matematik konusunda neden yeterince başarılı olmadıklarını araştırdıklarını belirterek, “Matematik öğretme yaklaşımı değişecek” dedi.
Bakan Özer bir grup gazeteciye şunları söyledi:
“Türkiye fen okuryazarlığında çok iyi durumda, matematikte iyileşme var ama istediğimiz düzeyde değil. Bunun için yeni yaklaşımlar üzerinde çalışıyoruz. Bu sadece öğrencilerimizin matematiği öğrenme noktasında değil, daha sonraki akademik ve akademik olmayan yaşantılarındaki başarılarını da çok önemli bir şekilde etkileyecek. Yani matematikte öğretme yaklaşımını değiştireceğiz.
Yöntem farklılığı daha hayatla ilişkili olacak. Eğitimin ilk kademelerinde çok somut, daha sonra gittikçe soyutlaşan ama hayatla ilişkisi hiç kopmayan bir Matematik yaklaşımı tasarlıyoruz. Mesela ilkokul aşamasında matematik bir oyun tarzında, farklı etkinliklerle öğrenilecek. Ortaokuldan liseye doğru matematik zenginleştirici ortamların sağlandığı yaklaşımlar olacak.