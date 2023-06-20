Eğlence mekanından cephanelik çıktı!

Operasyonda, masa ve dolaplara yapılan gizli bölmelerde 1 uzun namlulu tüfek, bu tüfeğe ait 3 şarjör ve 108 mermi, 2 pompalı av tüfeği, 37 fişek, 5 ruhsatsız tabanca, 12 tabanca şarjörü, 215 tabanca mermisi ve 1 harddisk ele geçirildi.