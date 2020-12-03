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  3. 03 Aralık 2020 22:16

Eğlence merkezine polis baskını! Böyle yakalandılar

Konya'da polis ekipleri bir eğlence merkezine, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde açık olduğu ihbarı üzerine baskın yaptı. Baskında gizli bölmede saklanan çalışanlar ve müşteriler polis tarafından yakalandı.

Eğlence merkezine polis baskını! Böyle yakalandılar

Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Ayazlar Sokak’ta koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken barın, sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde açık olduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

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Eğlence merkezine polis baskını! Böyle yakalandılar

Bara gelen ekipler, kilitli kapıyı açtırarak içeri girdi. Ekipler, eğlence merkezinde 57 kişinin olduğunu tespit etti.

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Eğlence merkezine polis baskını! Böyle yakalandılar

Baskın sırasında polisten saklanmak isteyen barda çalışan kadınların ve bazı müşterilerin, üst üste konularak gizli bölme haline getirilen koltuklar arasına saklandığı gözlendi.

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Eğlence merkezine polis baskını! Böyle yakalandılar

Eğlence merkezindeki kişilere koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer TL'den toplam 179 bin 550 TL idari para cezası uygulandı.

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