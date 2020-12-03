Eğlence merkezine polis baskını! Böyle yakalandılar
Konya'da polis ekipleri bir eğlence merkezine, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde açık olduğu ihbarı üzerine baskın yaptı. Baskında gizli bölmede saklanan çalışanlar ve müşteriler polis tarafından yakalandı.
Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Ayazlar Sokak’ta koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken barın, sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde açık olduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.
Bara gelen ekipler, kilitli kapıyı açtırarak içeri girdi. Ekipler, eğlence merkezinde 57 kişinin olduğunu tespit etti.
Baskın sırasında polisten saklanmak isteyen barda çalışan kadınların ve bazı müşterilerin, üst üste konularak gizli bölme haline getirilen koltuklar arasına saklandığı gözlendi.