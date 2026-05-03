Egzoz cezası çılgına çevirdi! Cezayı aracını yumruklayıp camlarını indirdi

Trafik ekiplerinin çevreyi rahatsız eden gürültülü araçlara yönelik gerçekleştirdiği denetimler, İstanbul trafiğinde bu kez beklenmedik bir şiddet olayına sahne oldu. Egzoz sisteminde mevzuata aykırı değişiklik yapıldığı tespit edilen bir sürücü, aldığı ceza sonrası kontrolünü kaybetti. Ekipler tarafından durdurulan araçta yapılan teknik incelemede, standart dışı egzoz sistemi kullanıldığı rapor edildi. Polis ekipleri, sürücüye idari para cezası uygularken aracın da 30 gün süreyle trafikten men edilmesine karar verdi. Aracının bağlanacağını ve otoparka çekileceğini öğrenen sürücü, durumu kabul etmek yerine öfke patlaması yaşadı.