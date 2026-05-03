Egzoz cezası çılgına çevirdi! Cezayı aracını yumruklayıp camlarını indirdi
İstanbul'daki trafik denetimlerinde abartı egzoz nedeniyle durdurulan bir sürücü, polisin kestiği cezayı ve aracın trafikten men edileceğini öğrenince adeta sinir krizi geçirdi. Ceza makbuzunu gördükten sonra öfkesini kendi otomobilinden çıkaran sürücü, aracının camlarını kırıp kaportayı yumrukladı.
Trafik ekiplerinin çevreyi rahatsız eden gürültülü araçlara yönelik gerçekleştirdiği denetimler, İstanbul trafiğinde bu kez beklenmedik bir şiddet olayına sahne oldu. Egzoz sisteminde mevzuata aykırı değişiklik yapıldığı tespit edilen bir sürücü, aldığı ceza sonrası kontrolünü kaybetti. Ekipler tarafından durdurulan araçta yapılan teknik incelemede, standart dışı egzoz sistemi kullanıldığı rapor edildi. Polis ekipleri, sürücüye idari para cezası uygularken aracın da 30 gün süreyle trafikten men edilmesine karar verdi. Aracının bağlanacağını ve otoparka çekileceğini öğrenen sürücü, durumu kabul etmek yerine öfke patlaması yaşadı.
Çevredeki vatandaşların ve görevli memurların şaşkın bakışları arasında aracına saldıran sürücü, otomobilin camlarını elleriyle kırdı. Sinirini alamayan şahıs, aracın kaportasına yumruklar atarak maddi hasar verdi. Kısa süreliğine trafiğin aksamasına ve çevrede gerginliğe neden olan sürücüye, polis ekipleri müdahale etti. Uygulanan cezaya tepki gösterirken kendi aracına da büyük zarar veren sürücünün agresif tavırları kameralara saniye saniye yansıdı. Sürücü hakkında trafik kurallarının yanı sıra çevreye verdiği rahatsızlık ve sergilediği tutumla ilgili de inceleme başlatıldı. Otomobil, ağır hasarlı ve trafikten men edilmiş şekilde çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü.