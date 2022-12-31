Ehliyet, kimlik, vergi ve harçlara dev zam! İşte zamlı tarifeler

KONAKLAMA VERGİSİ 2023'TEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle satılan ve tesis bünyesinde sunulan diğer hizmetler 1 Ocak 2023'ten itibaren konaklama vergisine tabi olacak. Konaklama vergisinde 1 Ocak 2023'ten itibaren başlayacak uygulamanın usul ve esasları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, 1 Ocak 2023'ten itibaren uygulanmaya başlanacak konaklama vergisine dair açıklamalarla usul ve esaslarının belirlenmesini içeriyor.