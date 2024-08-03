Ehliyet sınavı sil baştan: Süre uzadı, park manevrası değişti
Ehliyet sınavlarına ilişkin düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre sınav süresi 35 dakikadan 40 dakikaya yükseldi. Park manevrasında değişiklik yapılırken, sürücü adaylarına geri parkta bir hamle hakkı daha verildi.
Kaynak: İHA
Sürücü kursları ve ehliyet sınavıyla ilgili değişen yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı.
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2024 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte kurs kayıtlarından sınav sürelerine kadar birçok konuda değişiklik yapıldı.
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Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikte direksiyon eğitimi ders sınavları, milli eğitim müdürlüklerinin belirlediği ve mevzuata göre onay alınmış 2 farklı güzergahta yapılacak.
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Ehliyet alacakların yeni düzenleme ile dikkat etmesi gereken hususları belirten Trafik Eğitmeni Zakir Çelepkolu, paralel parkta oval bir şekilde paralel park aşamasının yapılacağını belirtti.
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