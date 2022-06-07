Ek gösterge tamam, sırada EYT var! EYT yasası bu sene çıkacak mı?
Memurların ek gösterge düzenlemesinin ardından gözler Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılacak çalışmaya çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ''EYT de önümüzde. Çalışmalarımız devam ediyor'' açıklamasıyla EYT'lileri heyecanlandırdı. Peki EYT düzenlemesi nasıl olacak? EYT şartları neler, kimleri kapsayacak? Detaylar haberimizde...
Memurların 3600 ek gösterge çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte gözler EYT’lilerin durumuna çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün yaptığı açıklamasında, "Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz ve EYT de önümüzde. Çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti emekçilerini koruyan sosyal bir devlettir ve bu devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Hükümetin EYT’liler için yapacağı çalışmanın takviminin kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. Böylece EYT’liler için yol haritası belirlenerek, nasıl bir çalışma yapılacağı ortaya çıkmış olacak.
Beklenti, EYT’lilerin sorunlarının da bu yıl içinde çözülmesi yönünde olurken daha önce 5 formülün gündemde olduğu belirtilmişti. İşte o formüller…
EYT NE ZAMAN ÇIKACAK, SON DURUM NE VE KİMLERİ KAPSIYOR?
1-KİMLERİN YARARLANACAĞI TESPİT EDİLECEK
Yasanın çerçevesi oluşturulurken öncelikle kapsam belirlenecek. Böylece kimlerin hak sahibi olacağının tespiti yapılacak. Bu sayede yasa çıkar çıkmaz hemen emeklilik hakkı kazanacakların sayısı da ortaya çıkacak. Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.
Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var. Ancak bu tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut. Bu tarihten önce SSK'lı olmuş şu anda memur olanlar, primi eksik bulunanlar, farklı kurumlardan prim biriktirenler de bulunuyor. Bütün bunlar ayrı ayrı değerlendirilerek kapsamlı bir çalışma yapılacak.
2- EMEKLİLİK İÇİN ŞARTLAR BELİRLENECEK
Kapsamın belirlenmesinden sonra emeklilik şartlarının da tespit edilmesi gerekiyor. Primini ve yılını dolduranların başka şarta bakılmaksızın emekli edilmeleri şeklinde bir öneri bulunurken, burada farklı kurumlarda çalışmış (memur, esnaf, Bağ-Kur gibi) kişilerin hangi statüde emekli olacaklarının da tespiti gerekiyor.
Burada belli bir yaşın üstünde olanlara emeklilik verilmesi gibi bir formül de konuşulurken, kademeli olarak emeklilik hakkının verilmesi de söz konusu olabilecek. Ayrıca Avrupa modelinde olduğu gibi maaş kısıtı ile emeklilik de formüller arasında.