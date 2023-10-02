Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) gecikme faizi belli oldu
Anayasa Mahkemesi'nin iptal başvurusunu reddettiği ek MTV ikinci taksit ödemesi için süre 30 Kasım'da sona erecek. İlk taksit dönemini kaçıranlar aylık yüzde 2.5 gecikme faizi ile ödeme yapılabilecek.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle oluşan ihtiyaç dolayısıyla yapılan ek MTV düzenlemesi, iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşınmıştı. AYM ise ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini oy birliğiyle reddetti. Bu kararın ardından gözler gecikme faiz oranı ve ikinci taksit dönemine çevrildi.
EK MTV GECİKME FAİZİ NE KADAR?
Ek MTV'nin ilk taksitinin 6 Eylül'e kadar ödenmesi gerekiyordu. İlk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lira gelir elde edilmiş, hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si karşılanmıştı.
Bu dönemi kaçıran araç sahipleri aylık yüzde 2,5 gecikme faizi ile ilk taksiti ödeyebilecek. İkinci taksitin ödeme süresi ise 30 Kasım'da sona erecek.
EK MTV HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR ?
Daha önce temmuz ayından yıl sonuna kadar (31.12.2023) kayıt ve tescili bulunan tüm taşıtların gerçek veya tüzel kişi olan sahiplerinden ek MTV alınacağı bildirilmiş, ek MTV kapsamına giren araçlar ise şöyle sıralanmıştı:
- Otomobil, arazi taşıtları ve motosikletler,
- Minibüs, panelvan ve motorlu karavan, otobüs, kamyonet, kamyon ve çekiciler,
- Uçak ve helikopterler.
ÖDEME YAPILMAZSA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor.
Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.