Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) gecikme faizi belli oldu

EK MTV HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR ?

Daha önce temmuz ayından yıl sonuna kadar (31.12.2023) kayıt ve tescili bulunan tüm taşıtların gerçek veya tüzel kişi olan sahiplerinden ek MTV alınacağı bildirilmiş, ek MTV kapsamına giren araçlar ise şöyle sıralanmıştı:

- Otomobil, arazi taşıtları ve motosikletler,

- Minibüs, panelvan ve motorlu karavan, otobüs, kamyonet, kamyon ve çekiciler,

- Uçak ve helikopterler.