Ekmeğini gerçekten taştan çıkartıyor! Şırnaklı baba taş kırarak 9 çocuğunu okutuyor

Bir kızının İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde, bir oğlunun Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünde, bir oğlunun da Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okuduğunu ifade eden Tuzan, bir oğlunun Batman Fen Lisesi, diğer oğlunun ise İdil Anadolu İmam Hatip Lisesinde, 2 kızının ortaokulda, 1'i kız 1'i erkek 2 çocuğunun da ilkokulda eğitim gördüğünü belirtti.