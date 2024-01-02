Ekmeğini gerçekten taştan çıkartıyor! Şırnaklı baba taş kırarak 9 çocuğunu okutuyor
Şırnak'ın İdil ilçesi Tepeköy köyünde yaşayan Abdulhamit Tuzan (49), ekmeğini taş işçiliğinden kazanarak 9 çocuğunu okutuyor.
Şırnak'ın İdil ilçesi Tepeköy köyünde yaşayan Abdulhamit Tuzan (49), ekmeğini taş işçiliğinden kazanarak, 4'ü kız 10 çocuğundan eğitim öğretim çağındaki 9'unu okutmanın gururunu yaşıyor.
Daha önce köyde tarım işleriyle uğrayan Tuzan, 6 yıldır da ilçedeki arazilerde bulduğu ve kırarak şekil verdiği taşları duvar, bahçe ve yollara döşeyerek geçimini sağlıyor. Çeşitli imkansızlıklar nedeniyle liseyi bitirdikten sonra eğitimini sürdüremeyen Tuzan, çocuklarını okutmak için işini özveriyle yapıyor.
Eğitime büyük önem veren Şırnaklı baba, 10 çocuğundan eğitim öğretim çağındaki 3'ünü üniversitede, 2'sini lisede, 2'sini ortaokulda, 2'sini de ilkokulda okutuyor. Abdulhamit Tuzan, AA muhabirine, mesleğinin zorluklarına, çocuklarını okutmak için katlandığını söyledi.
Bir kızının İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde, bir oğlunun Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünde, bir oğlunun da Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okuduğunu ifade eden Tuzan, bir oğlunun Batman Fen Lisesi, diğer oğlunun ise İdil Anadolu İmam Hatip Lisesinde, 2 kızının ortaokulda, 1'i kız 1'i erkek 2 çocuğunun da ilkokulda eğitim gördüğünü belirtti.