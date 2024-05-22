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Ekmek bıçağıyla geldiği bakkaldaki 4 kişiye saldırdı; o anlar kamerada

Mardin'de bakkal dükkanının önündeki 3 kişi ile iş yeri sahibi, madde bağımlısı bir kişi tarafından ekmek bıçağıyla yaralandı. Saldırıda 4 kişi de yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Ekmek bıçağıyla geldiği bakkaldaki 4 kişiye saldırdı; o anlar kamerada - Resim: 1
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Ekmek bıçağıyla geldiği bakkaldaki 4 kişiye saldırdı; o anlar kamerada - Resim: 2

Olay, 20 Mayıs akşamı Nusaybin ilçesine bağlı 8 Mart Mahallesi’nde meydana geldi. 

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Ekmek bıçağıyla geldiği bakkaldaki 4 kişiye saldırdı; o anlar kamerada - Resim: 3

Madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve ismi öğrenilemeyen kişi, Midyat Yolu Caddesi’ndeki bir bakkal dükkanının önündeki 3 kişi ile iş yeri sahibine ekmek bıçağıyla saldırdı. 

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Ekmek bıçağıyla geldiği bakkaldaki 4 kişiye saldırdı; o anlar kamerada - Resim: 4

Olayda 4 kişi çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

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