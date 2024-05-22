Ekmek bıçağıyla geldiği bakkaldaki 4 kişiye saldırdı; o anlar kamerada
Mardin'de bakkal dükkanının önündeki 3 kişi ile iş yeri sahibi, madde bağımlısı bir kişi tarafından ekmek bıçağıyla yaralandı. Saldırıda 4 kişi de yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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Olay, 20 Mayıs akşamı Nusaybin ilçesine bağlı 8 Mart Mahallesi’nde meydana geldi.
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Madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve ismi öğrenilemeyen kişi, Midyat Yolu Caddesi’ndeki bir bakkal dükkanının önündeki 3 kişi ile iş yeri sahibine ekmek bıçağıyla saldırdı.
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Olayda 4 kişi çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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