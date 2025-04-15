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Ekmek teknesi alev topuna dönen esnafın feryadı yürek sızlattı

Sivas'ta park halindeki tır alev topuna döndü. Aracının yandığını gören sürücünün feryadı yürekleri sızlattı.

Kaynak: İHA
Ekmek teknesi alev topuna dönen esnafın feryadı yürek sızlattı - Resim: 1

Edinilen bilgilere göre olay Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi.

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Ekmek teknesi alev topuna dönen esnafın feryadı yürek sızlattı - Resim: 2

İstirahat etmek için tırı park eden M.D. (55) sabah saatlerinde araçtan koku geldiğini fark etti.

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Ekmek teknesi alev topuna dönen esnafın feryadı yürek sızlattı - Resim: 3

Bir anda başlayan yangın sonrası bir TIR alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine Gürün, Darende ve Malatya itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Ekmek teknesi alev topuna dönen esnafın feryadı yürek sızlattı - Resim: 4

Ekiplerin söndürmekte güçlük çektiği yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.

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