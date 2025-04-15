Ekmek teknesi alev topuna dönen esnafın feryadı yürek sızlattı
Sivas'ta park halindeki tır alev topuna döndü. Aracının yandığını gören sürücünün feryadı yürekleri sızlattı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre olay Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi.
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İstirahat etmek için tırı park eden M.D. (55) sabah saatlerinde araçtan koku geldiğini fark etti.
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Bir anda başlayan yangın sonrası bir TIR alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine Gürün, Darende ve Malatya itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Ekiplerin söndürmekte güçlük çektiği yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.
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