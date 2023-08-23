Ekonomik krizle boğuşan Arjantin'de marketler yağmalandı

"BUNLAR YAĞMA DEĞİL PROVOKASYON"

Hükümet yetkilileri, bu eylemlerin komplo olduğunu ve ülkede yapılacak cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında kafa karışıklığı ve güvensizlik oluşturmak amacıyla planlandığını belirtti. Arjantin Güvenlik Bakanı Anbal Fernndez yaptığı açıklamada, "Bu tür olaylar, ülkede daha fazla karışıklık ve çatışmaya neden olur. Bunlar yağma değil, ortalığı karıştırmak için yapılan provokasyon başka bir şey değil" dedi.