Ekonomik krizle boğuşan Arjantin'de marketler yağmalandı
Enflasyonun yüzde 100'ün üzerine çıktığı Arjantin'de marketleri yağmalayan 30 kişi gözaltına alındı.
Ekonomik krizin pençesindeki Arjantin'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Cordoba ve Mendoza eyaletlerinde halk marketleri yağmaladı. Çıkan olaylarda güvenlik güçleri 30 kişiyi gözaltına aldı.
MARKETLER YAĞMALANDI
Arjantin'de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle halk marketleri yağmaladı. Cordoba ve Mendoza eyaletlerinde hafta sonu yaşanan olaylarda onlarca motosikletli yağmacı marketleri bastı, rafları boşalttı. Market çevresinde büyük panik yaşanırken yağmacılar olay yerinden hızla kaçtı.
"BUNLAR YAĞMA DEĞİL PROVOKASYON"
Hükümet yetkilileri, bu eylemlerin komplo olduğunu ve ülkede yapılacak cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında kafa karışıklığı ve güvensizlik oluşturmak amacıyla planlandığını belirtti. Arjantin Güvenlik Bakanı Anbal Fernndez yaptığı açıklamada, "Bu tür olaylar, ülkede daha fazla karışıklık ve çatışmaya neden olur. Bunlar yağma değil, ortalığı karıştırmak için yapılan provokasyon başka bir şey değil" dedi.
30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis, Cordoba eyaletinde 12 marketin yağmalanmasıyla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 20 kişinin, Mendoza eyaletinde ise 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ülkenin başkenti Buenos Aires'te ise pazartesi gecesi yağmalama girişimi yerel halk tarafından engelledi.