Ekonominin 2 uzman isminden dolar ve altın yatırımcısı için kritik tarih
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ve ünlü ekonomist Selçuk Geçer, altın, dolar ve borsa için hem yatırımcıları hem de elinde altın ve doları olanları uyardı.
Dün haftanın son işlem gününde güne 18,80 TL'den başlayan Dolar 18,81 TL'den, 20,43 TL'den başlayan Euro 20,45 TL'den, 23,29 TL'den başlayan Sterlin 23,29 TL'den, 14,47 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,48 TL'den işlem görmüştü.
Yine dün güne 1.923 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.925 Dolar'dan, 1.163 TL'den başlayan Gram altın 1.163 TL'den, 1.870 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.871 TL'den, 7.694 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.701 TL'den, 14,43 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,27 TL'den fiyatlanmıştı.
Yatırımcılar piyasalardaki bu dalgalı seyri takip ederken altın, dolar ve borsa deyince akıllara ilk gelen 2 isim altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ile ünlü ekonomist Selçuk Geçer’den dikkat çeken uyarılar geldi.
Ekonomist Selçuk Geçer, dolardaki yükselişin önlenmesinin imkansız olduğunu belirterek, kurun zirveyi göreceği tarihi işaret etti.