Ekonomist Atilla Yeşilada: Daha fazla vergiye hazır olun
Ekonomist Atilla Yeşilada, deprem nedeniyle Türkiye’nin 100 milyar dolarlık kaynağa ihtiyacı olacağını belirterek "vergi" uyarısında bulundu.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan iki büyük depremin ardından Türkiye ekonomisinin durumu gündeme geldi.
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Yaklaşık 50 bin şirketi temsil eden TÜRKONFED’in 1999 depremindeki verileri kullanarak yaptığı hesaplamaya göre Kahramanmaraş depremlerinde ölü sayısı 72 bin 663’e kadar çıkabilir.
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Rapora göre deprem; 84,1 milyar dolarlık (1 trilyon 581 milyar TL) hasara yol açacak.
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ABD’nin büyük bankalarından JP Morgan’sa depremlerin sadece bina ve altyapı maliyetinin 25 milyar dolar (471 milyar lira) seviyesinde olacağını tahmin ediyor.
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