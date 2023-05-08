Ekonomistler asgari ücretlinin 4 aydaki kaybını hesapladı
Ekonomist Dr. Oğuz Demir, dört aylık enflasyon nedeniyle asgari ücretlinin alım gücünün 3 bin 767 lira gerilediğini, emeklilerin ise yılın ilk 4 ayında bir maaşının kaybolduğunu açıkladı.
Dr. Oğuz Demir, TÜİK ve İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) enflasyon verilerini baz alarak dört ayda satın alma gücünün ne kadar azaldığını hesapladı.
Maaşların alım gücünün nasıl gerilediğini anlatan Demir, yeni yılda asgari ücretin 8 bin 506 liraya çıktığını belirterek, ocak ayındaki yüzde 6'lık enflasyonda alım gücünde 565 lira kayıp olduğunu ifade etti.
Demir, şubatta 581 lira, martta 1065 lira, nisanda 1284 lira kaybedildiğini dile getirirken, "Sene başındaki satın alma gücünü korumasını istiyorsak asgari ücretliye yılbaşından bu yana 3 bin 767 lira borcumuz var. İTO’ya göre baktığımızda kayıp 3 bin 858 lira. Önümüzdeki 2 ay içerisinde enflasyon rakamları da geldiği zaman asgari ücretli neredeyse 1 maaşını enflasyona vermiş olacak" ifadelerini kullandı.
Demir, emekli maaşlarına dair de şunları söyledi: "Emeklide daha farklı bir hesap yaptık. En düşük emekli maaşı 5 bin 500 liraydı. Seçim döneminde 7 bin 500 liraya çıkardılar. Sene başında 7 bin 500 lira olsaydı kayıplar 8 bin 632 liraya çıkıyor. Benim emekli yurttaşım emekli maaşının 1 aylığından fazlasını kaybetmiş.”