  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Ekonomistler asgari ücretlinin 4 aydaki kaybını hesapladı

Ekonomistler asgari ücretlinin 4 aydaki kaybını hesapladı

Ekonomist Dr. Oğuz Demir, dört aylık enflasyon nedeniyle asgari ücretlinin alım gücünün 3 bin 767 lira gerilediğini, emeklilerin ise yılın ilk 4 ayında bir maaşının kaybolduğunu açıkladı.

Ekonomistler asgari ücretlinin 4 aydaki kaybını hesapladı - Resim: 1

Dr. Oğuz Demir, TÜİK ve İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) enflasyon verilerini baz alarak dört ayda satın alma gücünün ne kadar azaldığını hesapladı.

1 / 7
Ekonomistler asgari ücretlinin 4 aydaki kaybını hesapladı - Resim: 2

Maaşların alım gücünün nasıl gerilediğini anlatan Demir, yeni yılda asgari ücretin 8 bin 506 liraya çıktığını belirterek, ocak ayındaki yüzde 6'lık enflasyonda alım gücünde 565 lira kayıp olduğunu ifade etti.

2 / 7
Ekonomistler asgari ücretlinin 4 aydaki kaybını hesapladı - Resim: 3

Demir, şubatta 581 lira, martta 1065 lira, nisanda 1284 lira kaybedildiğini dile getirirken, "Sene başındaki satın alma gücünü korumasını istiyorsak asgari ücretliye yılbaşından bu yana 3 bin 767 lira borcumuz var. İTO’ya göre baktığımızda kayıp 3 bin 858 lira. Önümüzdeki 2 ay içerisinde enflasyon rakamları da geldiği zaman asgari ücretli neredeyse 1 maaşını enflasyona vermiş olacak" ifadelerini kullandı.

3 / 7
Ekonomistler asgari ücretlinin 4 aydaki kaybını hesapladı - Resim: 4

Demir, emekli maaşlarına dair de şunları söyledi: "Emeklide daha farklı bir hesap yaptık. En düşük emekli maaşı 5 bin 500 liraydı. Seçim döneminde 7 bin 500 liraya çıkardılar. Sene başında 7 bin 500 lira olsaydı kayıplar 8 bin 632 liraya çıkıyor. Benim emekli yurttaşım emekli maaşının 1 aylığından fazlasını kaybetmiş.”

4 / 7