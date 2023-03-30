Ekonomistlerin 2023 yılı dolar ve enflasyon tahmini belli oldu
Dolar kuru ekonomi yönetiminin hamlelerine rağmen Türk Lirası karşısında yükselişini sürdürürken, diğer taraftan da A'dan Z'ye zamla ay sonunu getiremez olduğumuz yüksek enflasyonun yarattığı geçim sıkıntısı da büyüyor. Peki ekonomistler ne diyor ? İşte ekonomistlerin 2023 sonu için dolar/TL ve enflasyon tahminleri...
ForeksHaber'in düzenlediği enflasyon ve döviz kuru beklenti ankentinin sonuçları paylaşıldı. Buna göre, döviz kurunun medyan tahmini 23,1950 olurken, ortalama tahmin 21,5500 oldu.
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Kur için en yüksek ve en düşük tahminler ise sırasıyla, 24,8100 ve 15,0000 olarak gerçekleşti. Geçen ay gerçekleşen ankette medyan beklenti 23,5000 seviyesinde oluşurken; en yüksek tahmin 24,4700, en düşük tahmin ise 22,0000 olmuştu.
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Ekonomistlerin TÜFE'de mart ayı ortalama tahmini ise yüzde 2,78 artış olurken, yıllık veride medyan tahmini yüzde 51,31 artışa işaret etti.
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TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 3,65 ve yüzde 1,93 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler aynı sıralama ile yüzde 52,51 ve yüzde 49,98 oldu.
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