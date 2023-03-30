Ekonomistlerin 2023 yılı dolar ve enflasyon tahmini belli oldu

Kur için en yüksek ve en düşük tahminler ise sırasıyla, 24,8100 ve 15,0000 olarak gerçekleşti. Geçen ay gerçekleşen ankette medyan beklenti 23,5000 seviyesinde oluşurken; en yüksek tahmin 24,4700, en düşük tahmin ise 22,0000 olmuştu.