Ekonomistlerin enflasyon tahminleri belli oldu

“Dolar/TL’de yaşanacak yükselişin enflasyonu da beraberinde getireceği gözden kaçırılmamalı” diyen bir başka ekonomist iseşöyle konuştu:

“Enflasyona yönelik yaptığımız hiçbir senaryoda 2025 yılına kadar tek haneye düşmüyor. Türk Lirası’nda ciddi bir düzeltme beklentimiz var. Kur ile ilgili tahmin yapmak zor olsa da şuanda kamu eliyle doların baskılandığını biliyoruz. Hatırlarsanız Türkiye ekonomi modeline geçişte değersiz TL ile ihracatın artırılması hedefleniyordu. Ancak bir süre sonra TL’nin baskılanması kuru gerçek değerinden uzaklaştırmaya başladı. TL’nin değer kaybetmesiyle birlikte de enflasyonun yukarı yönlü gideceğini söyleyebiliriz. Kur ve faizin dengeye kavuşması bir buçuk yıl sürebilir sonrasında enflasyonda düşüşü görebiliriz.”