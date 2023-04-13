Ekonomistlerin enflasyon tahminleri belli oldu
Artık 1 ay gibi kısa bir süre kalan 14 Mayıs seçimleri öncesinde iktidar da muhalefet de enflasyonla mücadeleyi seçim beyannamelerine eklerken ekonomistler Türkiye'de enflasyonun düşebileceğine sıcak bakmıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu endişeyle beklenen Mart 2023 enflasyon rakamlarını 3 Nisan Pazartesi günü açıklamıştı. TÜİK verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %50,51, aylık %2,29 olarak gerçekleşmiş, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %62,45, aylık %0,44 artmıştı.
14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesi Uluslararası finans kuruluşlarından Türkiye'nin ekonomisine yönelik senaryolar gelmeye devam ediyor. Dolar/TL’nin seçimi hangi taraf kazanırsa kazansın yükseleceğini öngördüklerini söyleyen ekonomistler, faizlerde ise mevcut iktidarın devam etmesi durumunda bir değişiklik beklemiyor.
Dünya'dan Birol Bozkurt'un haberine göre seçimi muhalefetin kazanması durumunda ise çok sert bir faiz artırımı beklemediklerini belirten bir ekonomist, “Sert bir faiz artırımı olmasa da belli bir oranda faiz artırımı yapılacaktır. Çok sert faiz artırımı Türkiye’yi durgunluğa sürükleyebilir. Buna yol açacak bir adım atılacağını sanmıyoruz” diye konuştu.
“Dolar/TL’de yaşanacak yükselişin enflasyonu da beraberinde getireceği gözden kaçırılmamalı” diyen bir başka ekonomist iseşöyle konuştu:
“Enflasyona yönelik yaptığımız hiçbir senaryoda 2025 yılına kadar tek haneye düşmüyor. Türk Lirası’nda ciddi bir düzeltme beklentimiz var. Kur ile ilgili tahmin yapmak zor olsa da şuanda kamu eliyle doların baskılandığını biliyoruz. Hatırlarsanız Türkiye ekonomi modeline geçişte değersiz TL ile ihracatın artırılması hedefleniyordu. Ancak bir süre sonra TL’nin baskılanması kuru gerçek değerinden uzaklaştırmaya başladı. TL’nin değer kaybetmesiyle birlikte de enflasyonun yukarı yönlü gideceğini söyleyebiliriz. Kur ve faizin dengeye kavuşması bir buçuk yıl sürebilir sonrasında enflasyonda düşüşü görebiliriz.”