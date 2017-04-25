Ekranda altyazı kavgası !
TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'tan zehir zemberek sözler...
TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmalarına ilişkin ekrana gelen altyazılara yönelik sosyal medyadaki yorumlara çok sert tepki gösterdi. Koç, "Televizyonculuğun en basit işlemlerinden bir anlık fotoğraf karesiyle algı yaratmaya çalışan haysiyetsizler. Kıçında gümüş kaşıkla doğmuş; hayatı boyunca bir gün çalışmamış haysiyetsiz" ifadelerini kullandı.
TRT, referandum sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını yayınlarken konuşmanın içinde yer alan "Yalan söylüyor bu adam" ve "Terörist elebaşının yalanları" sözlerini de altyazı olarak kullanmıştı. Özellikle sosyal medyada bazı kesimlerden bu altyazılara yoğun eleştiri almıştı.
TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç, bu eleştirilere diğer kanallardan altyazı örnekleri vererek son derece sert bir şekilde yanıt verdi. Yaşar Taşkın Koç, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: "1- Kıçında gümüş kaşıkla doğmuş; hayatı boyunca bir gün çalışmamış haysiyetsiz 2- palyaçoluğunu paraya çeviren adi 3- Şizofren manyak ABV"
'HAYSİYETSİZLER... GERİZEKALILAR'
Koç, açıklamalarına şöyle devam etti: "Televizyonculuğun en basit işlemlerinden bir anlık fotoğraf karesiyle algı yaratmaya çalışan haysiyetsizler. Dedikodu spekülasyon iftira ile dümen çeviren ucuz adamlar. Bu döndürmeye çalıştığınız dolabın yeter ki kötü niyet besleyin, yapılamayacağı televizyon yok. Gerizekalılar."