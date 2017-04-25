Ekranda altyazı kavgası !

'HAYSİYETSİZLER... GERİZEKALILAR'



Koç, açıklamalarına şöyle devam etti: "Televizyonculuğun en basit işlemlerinden bir anlık fotoğraf karesiyle algı yaratmaya çalışan haysiyetsizler. Dedikodu spekülasyon iftira ile dümen çeviren ucuz adamlar. Bu döndürmeye çalıştığınız dolabın yeter ki kötü niyet besleyin, yapılamayacağı televizyon yok. Gerizekalılar."



