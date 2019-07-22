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  3. 22 Temmuz 2019 15:54

Ekrem İmamoğlu, Bodrum'da Zülfi Livaneli konserine katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde sanatçı Zülfü Livaneli'nin konserine katıldı.

Ekrem İmamoğlu, Bodrum'da Zülfi Livaneli konserine katıldı

Bodrum'da ailesi ile birlikte tatile yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antik Tiyatro'da düzenlenen Zülfü Livaneli'nin 'Livaneli ile Sevdalım Hayat Şarkılar ve Öyküleri' adlı konserine katıldı.

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Ekrem İmamoğlu, Bodrum'da Zülfi Livaneli konserine katıldı

Antik Tiyatro'ya gelen Başkan İmamoğlu, girişte kendisini alkışlayan vatandaşlar ile kısa süre sohbet etti.

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Ekrem İmamoğlu, Bodrum'da Zülfi Livaneli konserine katıldı

Rengin Gökmen'in şefliği yaptığı 48 kişilik Livaneli Filarmoni Orkestrası'nın konserine çok sayıda ünlü isim katılırken, vatandaşlar İmamoğlu'na sevgi gösterilerinde bulundu.

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Ekrem İmamoğlu, Bodrum'da Zülfi Livaneli konserine katıldı

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