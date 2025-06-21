Ekrem İmamoğlu'nun babasına ait arazide ne arandığı belli oldu
Mart ayında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan ve Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulan Ekrem İmamoğlu'yla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Balıkesir'deki arazide jandarma ekipleri tarafından arama yapılırken, CHP lideri Özel arazide neyin arandığını da açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart'ta tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Başkan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı turistik Güre Mahallesi’nde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Edremit ilçesi Güre Mahallesi'ndeki arazisinde peş peşe iki kez arama yaptı.
Bugün 1 Cumhuriyet Savcısı eşliğinde “metal dedektörleri” ile JASAT ekipler arazide arama yaptı. Bölgeye basın mensupları alınmadı.
İmamoğlu’nun babasının arazisinde ne arandığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmasa da CHP Genel Başkanı bugün yaptığı açıklamada Hasan İmamoğlu'na ait arazide bir kör kuyu bulduklarını ve o kuyuda para bulabileceklerini düşündükleri için arama yapıldığını söyledi.