Ekrem İmamoğlu'nun babasına ait arazide ne arandığı belli oldu

İmamoğlu’nun babasının arazisinde ne arandığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmasa da CHP Genel Başkanı bugün yaptığı açıklamada Hasan İmamoğlu'na ait arazide bir kör kuyu bulduklarını ve o kuyuda para bulabileceklerini düşündükleri için arama yapıldığını söyledi.