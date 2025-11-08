El çabukluğuyla dolandıran engelli esnafı bu afişle ifşa ettiler

Bu hafta ise zabıta ekipleri, vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla pazarcının tezgahına, "Hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal satmasından dolayı belediyemiz tarafından kapatılmıştır" ifadelerin yer aldığı bir pankart astı. Olayın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ticari faaliyet sırasında dolandırıcılık' suçundan resen soruşturma başlatıldı. Savcılık dosyasında, "Bir vatandaşın seçtiği ürünlerin yerine farklı ürünlerin verildiğinin görülmesi üzerine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 158/1-h maddesi kapsamında 'ticari faaliyet sırasında dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.