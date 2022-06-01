El değmemiş doğa harikası: Nemrut Kalderasına turist akını başladı

“TÜRKİYE’DE FOTOĞRAF ÇEKİLEBİLECEK EN GÜZEL YERLERDEN BİRİ”

Nemrut kalderasına ilk defa geldiğini söyleyen Zübeyde Özdemir, “Bu yıl hayatımın en uzun kış sezonunu yaşadım. Kış mevsimi de güzeldi ama yazı yaşıyor olmak çok güzel. Nemrut’a ilk defa geldim. Hiçbir gölü bu kadar lacivertimsi görmedim. Bitlis’in kendine has bir doğası var. Nemrut’u da görmek doğayı çok daha güzel hale getiriyor. Kafamdaki Bitlis profilini çok daha güzel hale getirdi. Bugün Nemrut’ta birçok fotoğraf çekme şansımız oldu. Nemrut’un görüntüsü o kadar güzel ki insanın fotoğraf çektikçe çekesi geliyor. Türkiye’de fotoğraf çekilebilecek en güzel yerlerden biridir. Bence herkesin gelip görmesi gereken yerlerdendir ve görmeyen çok şey kaçırıyor” dedi.