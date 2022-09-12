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El emeği göz nuru: Yapımı 1 yıl sürüyor, araba fiyatına satılıyor

Gaziantep'te yapımı 1 yıl süren dev ibriklerin fiyatı duyanları şaşkına çeviriyor.

El emeği göz nuru: Yapımı 1 yıl sürüyor, araba fiyatına satılıyor - Resim: 1

Bakır sanatı ve kültürü ile ünlü olan Gaziantep’te, bir bakır ustasının gözü gibi baktığı ve ev fiyatına sattığı devasa ibrik görenleri şaşırtıyor. 

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El emeği göz nuru: Yapımı 1 yıl sürüyor, araba fiyatına satılıyor - Resim: 2

1 sene boyunca ilmek ilmek işlenen ve Osmanlı motifleri kullanılan devasa ibrik, fiyatı ile de dikkat çekiyor. 

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El emeği göz nuru: Yapımı 1 yıl sürüyor, araba fiyatına satılıyor - Resim: 3

2 ile 5 metre arasında değişen bakır ibriklerin için 75 ile 150 kilogram arasında bakır kullanılıyor. İnsan boyunu aşan ibrikler, ev fiyatına alıcı buluyor.

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El emeği göz nuru: Yapımı 1 yıl sürüyor, araba fiyatına satılıyor - Resim: 4

Bakır Ustası Hüseyin Kaynar, 2 usta tarafından 1 yıl boyunca verilen emekle yapılan devasa ibrik hakkında bilgi verdi.

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