El emeği göz nuru: Yapımı 1 yıl sürüyor, araba fiyatına satılıyor
Gaziantep'te yapımı 1 yıl süren dev ibriklerin fiyatı duyanları şaşkına çeviriyor.
Bakır sanatı ve kültürü ile ünlü olan Gaziantep’te, bir bakır ustasının gözü gibi baktığı ve ev fiyatına sattığı devasa ibrik görenleri şaşırtıyor.
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1 sene boyunca ilmek ilmek işlenen ve Osmanlı motifleri kullanılan devasa ibrik, fiyatı ile de dikkat çekiyor.
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2 ile 5 metre arasında değişen bakır ibriklerin için 75 ile 150 kilogram arasında bakır kullanılıyor. İnsan boyunu aşan ibrikler, ev fiyatına alıcı buluyor.
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Bakır Ustası Hüseyin Kaynar, 2 usta tarafından 1 yıl boyunca verilen emekle yapılan devasa ibrik hakkında bilgi verdi.
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