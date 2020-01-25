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  3. 25 Ocak 2020 12:04

Elazığ'da 6 katlı 2 bloklu binanın çökmeden önceki fotoğrafları

Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki depremde Gezin Mahallesi'nde bulunan 6 katlı 2 bloklu Mavi Göl Apartmanı çöktü. Çöken apartmanın bir süre önce çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Elazığ'da 6 katlı 2 bloklu binanın çökmeden önceki fotoğrafları

Elazığ'da dün saat 20.55'te merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Maden ilçesine bağlı Gezin Mahallesi'ndeki 6'şar katlı 2 bloktan oluşan Mavi Göl Apartmanı yıkıldı.

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Elazığ'da 6 katlı 2 bloklu binanın çökmeden önceki fotoğrafları

Binada oturan 5 kişi enkaz altında kaldı.

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Elazığ'da 6 katlı 2 bloklu binanın çökmeden önceki fotoğrafları

Bu arada çöken 6 katlı 2 bloktan oluşan Mavi Göl Apartmanının daha önce çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

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Elazığ'da 6 katlı 2 bloklu binanın çökmeden önceki fotoğrafları

A ve B bloktan oluşan ve çok sayıda dairenin bulunduğu binanın altında ise iş yerlerinin olduğu görülüyor.

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