Elazığ'da 6 katlı 2 bloklu binanın çökmeden önceki fotoğrafları
Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki depremde Gezin Mahallesi'nde bulunan 6 katlı 2 bloklu Mavi Göl Apartmanı çöktü. Çöken apartmanın bir süre önce çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.
Elazığ'da dün saat 20.55'te merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Maden ilçesine bağlı Gezin Mahallesi'ndeki 6'şar katlı 2 bloktan oluşan Mavi Göl Apartmanı yıkıldı.
Bu arada çöken 6 katlı 2 bloktan oluşan Mavi Göl Apartmanının daha önce çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.