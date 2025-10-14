Elazığ'da gazeteciye pompalı tüfekli saldırı kamerada

Saldırgan kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.