Elazığ'da gazeteciye pompalı tüfekli saldırı kamerada
Elazığ'da gazeteci M.N.K., iş yerinin önünde uğradığı pompalı tüfekli saldırıda yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Rızaiye Mahallesi Asya Sokak’taki Günışığı Gazetesi önünde meydana geldi. Gazetenin imtiyaz sahibi M.N.K., iş yeri önündeki çardakta oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı.
Saldırgan kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
SALDIRI KAMERADA
M.N.K.’nın iş yeri önündeki çardakta oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, bere takan bir şüphelinin elinde pompalı tüfekle yaklaşarak K.’ya ateş ettiği, ardından kaçtığı görüldü.