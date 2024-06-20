Elazığ'da korkutan orman yangını
Elazığ'ın Maden ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple orman yangını çıktı. Yangının büyümesini önlemek amacıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Elazığ'ın Gezin köyü Kışlacık mezrasındaki ormanda sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.
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HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Söndürme çalışmalarına, Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme helikopterleri de katıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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