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  4. Elazığ'da madende göçük! Acı haber geldi...

Elazığ'da madende göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA / İHA
Elazığ'da madende göçük: 1 işçi hayatını kaybetti - Resim: 1

Olay Elazığ'ın Alacakaya ilçesine bağlı Kayaönü mevkiinde meydana geldi. Sabah saatlerinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. 

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Elazığ'da madende göçük: 1 işçi hayatını kaybetti - Resim: 2

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. 

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Elazığ'da madende göçük: 1 işçi hayatını kaybetti - Resim: 3

Ekipler göçük altında kalan bir işçinin kurtarılması için çalışma başlattı. 

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Elazığ'da madende göçük: 1 işçi hayatını kaybetti - Resim: 4

Göçük altında kalan 4 işçiden 3’ünün kendi imkanları ile kurtulduğu öğrenildi.

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