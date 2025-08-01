Elazığ'da madende göçük: 4 işçi mahsur kaldı
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük sonrası 3 işçinin kendi imkanlarıyla kurtulduğu ancak 1 işçinin göçük altında kaldığı öğrenildi.
Kaynak: DHA / İHA
Olay Elazığ'ın Alacakaya ilçesine bağlı Kayaönü mevkiinde meydana geldi. Sabah saatlerinde bir maden ocağında göçük meydana geldi.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
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Ekipler göçük altında kalan bir işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.
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Göçük altında kalan 4 işçiden 3’ünün kendi imkanları ile kurtulduğu öğrenildi.
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