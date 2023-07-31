Elazığ’daki kalıcı konutların son hali görüntülendi

6 Şubatta Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremleri Elazığ’da da hissettiklerini belirten inşaat mühendisi Ceyda Sucu, ''Depremde yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar, ölen kardeşlerimize de baş sağlığı diliyorum. Bizde deprem bölgelerinde mağdur kalan vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde evlerini yapıp teslim etmeyi düşünüyoruz. Umarım bir an önce vatandaşlarımıza destek olabiliriz. Şuan da Aşağıdemirtaş köyünde bulunan 505 konutun yapımını sürdürüyoruz. 26 binamız var bu binalardan 5 tanesi tamamlandı. 3 tane temelimizde de tünel kalıplarımız devam ediyor. Tamamlanan 5 binamızda ince işçilik bitti dış cephe imalatına başladık. Kaba inşaatımız diğer bloklarımızda devam ediyor. Umarım bir an önce mağdur olan kardeşlerimizin evlerini teslim ederiz. Burada yapılan konutların yılsonuna kadar depremzede vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz” dedi.