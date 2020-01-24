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  3. 24 Ocak 2020 22:29

Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremin yıkımı böyle görüntülendi

Elazığ Sivrice'de saat 20.55'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ'da saat 20.55'te gerçekleşen 6,8'lik deprem sonrası bölgeden gelen fotoğraflar...

Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremin yıkımı böyle görüntülendi

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Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremin yıkımı böyle görüntülendi

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Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremin yıkımı böyle görüntülendi

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Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremin yıkımı böyle görüntülendi

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