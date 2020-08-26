Elektrik faturanız yüksek mi geliyor? İşte tasarruf yöntemleri
Evde en çok enerji harcayan teknolojik aletlerin başında buzdolabı geliyor. Her evin olmazsa olmazı buzdolaplarının elektrik faturasının yüzde 30'unu oluşturduğunu söyleyen Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Soykan, elektrik tasarrufunun küçük önlemlerle mümkün olduğunu belirtti.
Koronavirüs salgını nedeniyle evde geçirilen süre arttı, elektrikli aletlerin kullanımı da bu duruma paralel olarak yükselişe geçti. Yaz mevsimiyle birlikte ise sıkça tercih edilen klima kullanımı elektrik faturalarına yansıdı.
Elektrik faturalarından tasarruf etmek için ilk kural ise aletlerin kullanımında alınacak küçük önlemler. Her evde olmazsa olmaz elektrikli ürünlerin başında gelen buzdolabının faturada ciddi bir yer tuttuğuna dikkat çeken Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Soykan, Faturanın yüzde 30unu buzdolabı kullanımının oluşturduğunu söyleyebiliriz.
Her kullanıcı buzdolabının yeni mi, eski mi olduğunu, hangi sıklıkla kullandığını, soğutmada nasıl bir tercihte bulunduğunu gözden geçirmelidir. Bunların hepsi az ya da çok enerji tüketimini etkileyecektir. Buzdolabının soğutması için enerji tüketmesine ihtiyacı var. Dolayısıyla bu da elektrik faturasına yansır. Her elektrik kullanıcısı buzdolabıyla ilgili bir araştırma yapmalı uyarısında bulundu.