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Elektrik üretim tesisinde büyük yangın

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, mısır koçanlarından elektrik üretimi yapılan tesiste yangın çıktı.

Elektrik üretim tesisinde büyük yangın - Resim: 1

Şanlıurfa’da Viranşehir organize sanayi bölgesindeki bir elektrik üretim tesisinde yangın çıktı. Mısır koçanlarından elektrik üretimi yapılan tesiste çıkan yangın kısa sürede alandaki birçok mısır koçanı yığınına sıçradı.

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Elektrik üretim tesisinde büyük yangın - Resim: 2

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken yangının kontrol altına alınabilmesi için Şanlıurfa merkez ve Mardin’in Kızıltepe ilçesinden takviye ekipler sevk edildi.

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Elektrik üretim tesisinde büyük yangın - Resim: 3

Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra emniyet ve jandarmaya ait TOMA'lar da müdahale etti.

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Elektrik üretim tesisinde büyük yangın - Resim: 4

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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