Elektrikli otomobil yol ortasında alev topuna döndü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde seyir halindeki elektrikli otomobilde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yangın battaniyesi ile yaptığı müdahale ile söndürüldü.

Kaynak: DHA
Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Sivas Bulvarı'nda saat 18.00 sıralarında, Z.K. idaresindeki elektrikli otomobil, seyir halindeyken alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevler içindeki elektrikli otomobilin üzerine yangın battaniyesi örterek, altından su ile müdahale etti. 

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla otomobildeki yangın söndürüldü. 

Otomobilde hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

