Elektrikli scooter sürücülerine ceza yağdı

Ekipler, yan yana dizilerek taşıt yolunu kapatan ve yaya geçişini engelleyen, park alanı olmadığı için kaldırımları istila ederek vatandaşların tedirgin olmasına yol açan ve yayaları zor durumda bırakmakla birlikte, usulsüz kullanımı trafikte düzensizliğe neden olan scooter ve sürücülerini durdurarak cezai işlem yaptı.