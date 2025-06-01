Elektrikli skuterlar için tarihi karar! Artık zorunlu olacak
Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan elektrikli skuterlar için sigorta dönemi başlıyor. Meclis'e sunulan düzenlemeyle birlikte skuterlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamına alınacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören teklifte elektrikli skuterlar için de önemli bir düzenleme yer alıyor.
Sabah’tan Barış Şimşek’in haberine göre, sayısı 100 bine ulaşan, 8 milyon aktif kullanıcısı olan elektrikli skuterlar artık zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamına alınacak.
SİGORTA DÖNEMİ BAŞLATILACAK
TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul eden yeni düzenleme bu hafta Genel Kurul gündemine taşınacak. Kabul edilmesi takdirinde trafikte seyreden elektrikli skuterlar için sigorta dönemi başlatılacak.
ZORUNLU OLACAK
Türkiye'de 8 milyon aktif skuter kullanıcısı olduğunu ve yaklaşık 100 bin elektrikli skuterin sokaklarda dolaştığını belirten Elektrikli Scooter Derneği Başkanı Cihan Özkan, kanun kapsamında yalnızca elektrikli skuter hizmeti veren şirketlerin değil, şahısların da kendi sahip oldukları elektrikli skuterlar için sigorta yaptırması gerekeceğini söyledi.