Elektrikli skuterlar için tarihi karar! Artık zorunlu olacak

ZORUNLU OLACAK

Türkiye'de 8 milyon aktif skuter kullanıcısı olduğunu ve yaklaşık 100 bin elektrikli skuterin sokaklarda dolaştığını belirten Elektrikli Scooter Derneği Başkanı Cihan Özkan, kanun kapsamında yalnızca elektrikli skuter hizmeti veren şirketlerin değil, şahısların da kendi sahip oldukları elektrikli skuterlar için sigorta yaptırması gerekeceğini söyledi.