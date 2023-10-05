Elektronik sigara içip vapur bacası gibi gezenlere bir ''müjde'' daha

DHA'nın haberine göre Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yasaklanması için çağrı yaptığı elektronik sigaraya ilişkin konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan, "Özellikle genç nesilde, bu ürünlerin kullanımının arttığını görüyoruz. Ciddi bir algı yönetimi operasyonu var, bunların daha az zararlı olduğuna yönelik bilgi kirliliği var. Biliyoruz ki bu likitlerin içerisinde gliserol, aldehitler, ağır metaller, nitrozaminler gibi pek çok kimyasal madde var. Bu nedenle asla masum değiller" dedi.