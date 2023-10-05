Elektronik sigara içip vapur bacası gibi gezenlere bir ''müjde'' daha
Tamamen bir pazarlama başarısı olan ve her nefeste yavaş yavaş öldüren elektronik sigaralar için bir ölümcül uyarı daha geldi...
Sigara kullanımını azaltması amacıyla daha az zararlı etki gösterdiği düşünülerek tercih edilen elektronik sigaraların kullanımı giderek yaygınlaştı.
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Özellikle gençler arasında popülerleşen bu ürünlere yönelik DSÖ, gençleri korumak için okullarda kullanımını yasaklama çağrısı yaptı.
Uzmanlar ise elektronik sigaranın zehir saçtığına dair uyarılarda bulundu.
DHA'nın haberine göre Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yasaklanması için çağrı yaptığı elektronik sigaraya ilişkin konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan, "Özellikle genç nesilde, bu ürünlerin kullanımının arttığını görüyoruz. Ciddi bir algı yönetimi operasyonu var, bunların daha az zararlı olduğuna yönelik bilgi kirliliği var. Biliyoruz ki bu likitlerin içerisinde gliserol, aldehitler, ağır metaller, nitrozaminler gibi pek çok kimyasal madde var. Bu nedenle asla masum değiller" dedi.