Elektronik sigara ile , duman bulutu gibi gezenlere müjde (!)
Elinde elektronik sigarası, dilinde aromalı tadı, tepesinde buharlı tren gibi duman bulutu ile gezenlere müjde (!) ABD’de elektronik sigaralar üzerinde yapılan bir araştırma işin aslını ortaya çıkardı.
Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Elektronik sigaralar, normal sigaralar kadar tehlikeli. Gelecek nesillerin sağlığı için sigaranın her türlüsüne karşı olmalıyız” dedi.
ABD'de California San Diego Üniversitesi’nde yapılan araştırma sonuçlarını değerlendiren Aydın, elektronik sigaraların, mide ve bağırsaklarda hastalık riskini arttırdığını, özellikle de beyinde iltihaplanmaya neden olduğunu belirtti.
Aydın, “Elektronik sigaralar da diğer sigaralar gibi insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Bu sebeple tüm insanlık olarak bu konunun üzerinde titizlikle durmalıyız” dedi.
DHA'ya konuşan ve aromalı elektronik sigaralar üzerinde yapılan araştırmaların sonuçlarına da dikkat çeken Aydın, Bazı aromaların özellikle kalp üzerinde birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Bu sebeple uzmanların bu konuyu ciddi şekilde araştırması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.