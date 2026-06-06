Eli silahlı düğün magandası, 4 yaşındaki çocuğu vurdu!
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, düğün konvoyundan havaya açılan kutlama ateşi az kalsın faciaya yol açıyordu. Sıkılan kurşunlardan birinin isabet ettiği 4 yaşındaki Ö.K. karnından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Aydın Mahallesi'nde, düğün konvoyundan havaya ateş açılması sonucu 4 yaşındaki Ö.K. isimli çocuk karnından vurularak yaralandı. Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde acil tedavi altına alınan çocuğun yaralanmasına neden olan olayla ilgili inceleme başlatan emniyet ekipleri, olay yerinde 8 adet boş kovan bulurken şüpheli M.C.'yi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Olay, dün öğle saatlerinde Gazipaşa ilçesi Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir düğün konvoyunun gelin evinin önüne gelmesinin ardından gruptaki bazı kişiler sözde kutlama amacıyla silahlarına sarılarak rastgele havaya ateş açtı. Magandaların silahından çıkan mermilerden biri, o esnada bölgede bulunan 4 yaşındaki Ö.K.'nin karnına isabet etti.
Küçük çocuğun yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar büyük bir panik yaşayarak durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından küçük Ö.K., ambulansla acil olarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumu ciddiyetle takip ediliyor.
Olayın hemen ardından Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polis Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Yapılan detaylı saha çalışmalarında yerde 8 adet boş kovan tespit edildi. Hızlı ve titiz bir araştırma yürüten emniyet güçleri, silahı ateşlediği değerlendirilen M.C. isimli şahsı kısa sürede tespit ederek olayda kullanılan silahla birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgu işlemlerinin ve olayla ilgili adli soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.