Eli silahlı düğün magandası, 4 yaşındaki çocuğu vurdu!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Aydın Mahallesi'nde, düğün konvoyundan havaya ateş açılması sonucu 4 yaşındaki Ö.K. isimli çocuk karnından vurularak yaralandı. Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde acil tedavi altına alınan çocuğun yaralanmasına neden olan olayla ilgili inceleme başlatan emniyet ekipleri, olay yerinde 8 adet boş kovan bulurken şüpheli M.C.'yi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Olay, dün öğle saatlerinde Gazipaşa ilçesi Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir düğün konvoyunun gelin evinin önüne gelmesinin ardından gruptaki bazı kişiler sözde kutlama amacıyla silahlarına sarılarak rastgele havaya ateş açtı. Magandaların silahından çıkan mermilerden biri, o esnada bölgede bulunan 4 yaşındaki Ö.K.'nin karnına isabet etti.